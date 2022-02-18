Загострення на Донбасі. Понад 20 населених пунктів опинилися під вогнем: нові дані штабу

Станом на 14:00 бойовики на Донбасі вже 45 разів порушили режим "тиші". Більше 20 населених пунктів опинилися під вогнем.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.
З боку збройних формувань РФ зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню, 34 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Вони обстріляли такі населені пункти:
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців, повідомили в ООС.
"Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків", - йдеться у повідомленні.