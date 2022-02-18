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Загострення на Донбасі. Понад 20 населених пунктів опинилися під вогнем: нові дані штабу

Автор: Анастасія Рокитна

Станом на 14:00 бойовики на Донбасі вже 45 разів порушили режим "тиші". Більше 20 населених пунктів опинилися під вогнем.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.

З боку збройних формувань РФ зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню, 34 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Вони обстріляли такі населені пункти:

  • Болтене, Старий Айдар, Новогнатівку,
  • чотири рази Старогнатівку,
  • Чермалик,
  • двічі Піщане,
  • Південне,
  • Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове,
  • Невельське,
  • двічі Світлодарськ,
  • сім разів Луганське,
  • Верхньоторецьке,
  • БМП-2,
  • три рази Нью Йорк,
  • Нижньотепле, Миронівський,
  • Троїцьке,
  • тричі Гранітне,
  • Попасну,
  • Красногорівку,
  • Артема,
  • Мар'їнку,
  • двічі Новогригорівку,
  • двічі Новоолександровку.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців, повідомили в ООС.

"Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бойовики обстріляли гуманітарний конвой Червоного Хреста.

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