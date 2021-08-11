Загострення на Донбасі: 16 порушень "тиші", один загиблий та двоє поранених бійців ООС

Бойовики на Донбасі за минулу добу 16 разів порушили режим "тиші". В результаті троє українських військових отримали поранення, один з них помер.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-центр операції Об'єднаних сил .

Бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу населених пунктів Водяне, у напрямку Невельского, неподалік Мар’їнки, біля Нью-Йорка, Катеринівки, біля селища Піски, Новоолександрівки, Луганського, Новолуганського.

Російські найманці обстрілювали українські позиції з протитанкових ракетних комплексів, з артилерійських систем калібру 122-мм і мінометів 120-го калібру, з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Один поранений помер у шпиталі. Два інших воїна - перебувають у медичному закладі, їхній стан - задовільний.

Від початку доби, 11 серпня, бойовики один раз порушили режим "тиші".