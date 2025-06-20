Оборудки с землей: скандального застройщика Копыстыру взяли под стражу

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Игорь Строгий частично удовлетворил ходатайство САП. Он постановил взять под стражу на 60 суток застройщика Сергея Копыстыру.

Его поместили под арест с возможностью выйти под залог в размере 100 млн гривен.

В случае внесения залога Копыстыра выйдет из СИЗО, но обязан:

прибывать по требованию;

не покидать Киев и область без разрешения;

сдать на хранение загранпаспорта;

носить электронный браслет.

Оборудки с землей

Как считает следствие, в ноябре 2021 года Сергей Копыстыра вместе с партнером попытались завладеть земельным участком, площадь которого - 11 гектаров. Участок в Киеве принадлежал государственной агрофирме "Цветы Украины".

По данным НАБУ и САП, им помогали представители Министерства развития общин.

Схема предусматривала перевод имущественного комплекса агрофирмы на баланс госпредприятия, которое в ноябре 2022 года незаконно заключило инвестсоглашение с компанией Копыстыри.

Застройщик должен был передать государству часть квартир вместо оплаты за землю. Однако оценили участок почти в пять раз дешевле. Это создавало риски нанесения государству ущерба более 1 млрд гривен.

Ранее ВАКС избрал меры пресечения для трех других фигурантов дела, двух из них арестовали.