Захищали порт і зачищали аеродром: морпіхи провели навчання під Одесою

За легендою навчань, морпіхи, опираючись "противнику", здійснили марш до одного з морських портів. Вони обороняли його і викрили місцезнаходження об'єктів ворогів. Під час зустрічного бою українські бійці захопили та зачистили аеродром, що знаходився під тимчасовим контролем умовного противника.

Також морпіхи обладнали нові позиції в районі аеродрому. Вони успішно виконали поставлене завдання - забезпечили висадку повітряного десанту своїх підрозділів.

Роль противника виконували бійці розвідувальної роти, взвод снайперів окремої бригади морської піхоти. Вони протягом навчань чинили сильний опір.

"За оцінками вогневих посередників та керівника навчань, військовослужбовці діяли впевнено та професійно", - йдеться у повідомленні.