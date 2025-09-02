Защитники Мариуполя присоединились к забегу "Біжу за мову" в поддержку военнопленных

Кроме традиционной и главной цели - популяризации перехода на украинский язык, забег этого года посвятили украинцам и украинкам, которые находятся в русском плену.

Так, одним из партнеров "Біжу за мову"-2025 стал проект поддержки защитников и защитниц Мариуполя и их семей "Сердце Азовстали". А среди тех, кто преодолел дистанцию ​​в 1 км, был морской пехотинец, ветеран и амбасадор ОО "Сердце Азовстали" Александр Дидур.

"Сегодня я здесь, чтобы сказать: мы не будем молчать. Я знаю цену молчания. И я знаю цену голоса. Для меня этот забег - не просто о спорте. Это о свободе. О тех, кто сейчас в неволе и ждет, когда их услышит мир", - рассказал Александр Дидур.

Ветеран поблагодарил организации "Рух Єдині" и "Сердце Азовстали" за то, что они объединяют людей, и отметил, что совместно с "Сердцем Азовстали" они активно работают над адвокацией освобождения украинских военнопленных как в Украине, так и за ее пределами. В частности, защитников Мариуполя, которые четвертый год ждут возвращения домой.

"И сегодня каждый километр, который мы пробежим, - это шаг к тому, чтобы голос наших побратимов и посестер, которые остаются в плену, звучал громче", - отметил Александр Дидур.

Фото: забег "Біжу за мову" (пресс-служба)

По словам соучредителя "Руху Єдині" Ивана Капелюшника, тему забега выбирали с мыслями о том, что говорить по-украински - это свобода и право, которое сейчас защищают тысячи храбрых воинов. А те, кто до сих пор в плену врага, этого права насильственно лишены.

"В этом году мы бежали за свободу каждого украинца и украинки, которые оказались в неволе. Пока они держатся там, мы должны не молчать и действовать здесь. Благодарен всем, кто поддержал инициативу, и уверен, что "Біжу за мову" будет иметь продолжение и в следующем году", - отметил Капелюшник.

Забег "Біжу за мову"

В общей сложности участники преодолевали дистанции от 300 метров для детей до 21 км для взрослых.

133 человека приняли участие в акции онлайн, преодолев дистанции в разных уголках Украины.

Средства, собранные от регистраций, будут направлены на проведение бесплатных курсов и разговорных клубов украинского языка в прифронтовых и деоккупированных громадах, а также на образовательные программы для ветеранов и внутренне перемещенных лиц.