В оборонний бюджет США включили нові санкції проти "Північного потоку-2"

Фото: "Північний потік - 2" (gazprom.ru)

За словами конгресмена Вомака, РФ хоче використовувати газопровід як інструмент примусу і збільшити залежність від її газу

Конгресмен-республіканець Стів Вомак повідомив, що Сенат США додав до проекту бюджету національної оборони частина про введення додаткових санкцій відносно російського газопроводу "Північний потік - 2". На його думку, Кремль хоче використовувати газопровід як інструмент примусу і збільшити залежність від російського газу.

Про це Вомак написав у Twitter.

Він зазначив, що пишається, що є співавтором санкцій, які покликані зупинити зведення "Північного потоку - 2".

"Путін хоче використовувати газопровід" Північний потік-2 " як інструмент примусу. Він хоче підірвати наших союзників в Україні та Польщі і збільшити залежність від російського газу. Я пишаюся бути співавтором санкцій, спрямованих на те, щоб зупинити його будівництво і аплодую сенату за включення цього пріоритету в проект бюджету національної оборони", - написав Вомак.

Нагадаємо, на початку червня у Сенат Сполучених Штатів внесли законопроект про розширення санкцій проти російського газопроводу "Північного потоку - 2".

Документ посилює санкції законопроекту "Про енергетичну безпеку Європи", який блокує завершення будівництва газопроводу.

Зазначимо, кремлівське керівництво неодноразово заявляло про намір добудувати газопровід "Північний потік-2", незважаючи на санкції США.

Зазначимо, що проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже існуючим "Північним потоком-1". Але через санкції, які прийняла палата представників Конгресу США, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

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Автор: Надія Собенко