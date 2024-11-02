Оборонный кредит. В Польше могут изменить способ помощи для Украины по оружию

Варшава инициирует предоставление Украине возможности покупать вооружение у польских производителей в рамках кредитной программы. Она предполагает оплату за продукцию после победы в войне с РФ и послевоенного восстановления страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Polsat News .

По словам руководителя польского внешнеполитического ведомства, такая инициатива была внесена в парламент главой правительства Дональдом Туском.

Так, в разговоре с журналистами о помощи Украине Сикорский подчеркнул, что правительство премьера "внесло предложение об оборонном кредите".

"Это можно было сделать с самого начала: пожалуйста, покупай у польских заводов в кредит, а когда отстроишься, то отдашь", - объяснил глава МИД Польши этот замысел.

Помощь Польше для Украины

Напомним, Польша с начала полномасштабного вторжения России оказывает Украине помощь в военной сфере (речь идет о различном оружии, в частности бронетехнике, военных самолетах и вертолетах), гуманитарной и политической.

Так, по словам польского президента Анджея Дуды во время визита в Киев в августе, общая стоимость помощи украинской стороне составляет 3,3% внутреннего валового продукта Польши, то есть около 100 млрд. злотых (около 25 млрд. долларов).

Лидер Польши рассказал, что страна предоставила Украине почти 400 танков, среди которых - Т-72, PT-91 Twardy, Leopard. В общей сложности украинским защитникам было предоставлено более тысячи единиц тяжелой техники. Кроме того, были предоставлены колесные бронетранспортеры Rosomak, гаубицы Krab, а также 10 истребителей МиГ-29, 10 вертолетов.

Напомним, ранее Сикорский отреагировал на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о передаче Польшей истребителей МиГ-29 на нужды ВСУ в рамках оборонной помощи, и о том, что Варшава пока не предоставляет Киеву такие самолеты.

В частности, глава МИД Польши заявил, что Варшава сделала для Украины больше по отношению к ВВП, чем любое другое государство.