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Защитник "Юты" с роскошным разворотом завершил двухочковым аллей-уп: момент дня в НБА

Фото: Коллин Секстон (справа) пытается остановить Диллона Брукса (news-daily.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил универсальный защитник "Юты Джаз" Коллин Секстон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец запомнился моментом в третьей четверти противостояния с "Хьюстоном". В быстрой атаке "Джаз" Джузанг элегантно отдал на ход Секстону, а тот в прыжке развернулся на 360 градусов и уложил сверху.

Таких красивых выпадов "джазменам" не хватило для итогового успеха. "Рокетс" сумели дожать "Юту" (101:100). Хьюстонцы продолжают преследовать "Голден Стэйт" в борьбе за последнюю путевку в плей-офф от Западной конференции НБА. "Джаз" здесь – на 12-й позиции.

Самым результативным в поединке стал защитник "Хьюстона" Джейлен Грин. Он набрал 34 очка, сделал 9 подборов и отдал 6 передач. В составе "Юты" дабл-даблом ответил форвард Джон Коллинз (30 пунктов, 11 подборов).

 

 

Кто такой Коллин Секстон

Уроженец штата Джорджия, на студенческом уровне выступал за "Алабаму Кримсон Тайд". Выбран "Кливлендом" под 8-м номером драфта НБА-2018.

В рядах "Кавальерс" провел 4 сезона. Покинул штат Огайо в статусе свободного агента. В сентябре 2022-го подписал 4-летний контракт с "Ютой" на 72 млн долларов. В составе сборной США U-17 триумфовал на ЧМ-2016 в Испании и получил приз MVP соревнований.

Прозвище – "Молодой бык" (Young Bull). Фамилия Секстона фигурировала в расследовании ФБР по поводу возможной коррупции в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), но обошлось без обвинений.

К слову, накануне защитник "Атланты" Мюррей возглавил хит-парад моментов с победным броском против "Бостона".

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