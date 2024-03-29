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Победный бросок плеймейкера "Атланты" перед сиреной похоронил "Бостон": момент дня в НБА

Атланта, Пятница 29 марта 2024 10:59
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Победный бросок плеймейкера "Атланты" перед сиреной похоронил "Бостон": момент дня в НБА Фото: Деджонте Мюррей только что принес победу "Хокс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался защитник "Атланты Хокс" Деджонте Мюррей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец принес джорджийцам домашнюю победу над "Бостоном". За считанные секунды до финальной сирены он выполнил точный двухочковый. Хронометр остановился на 0,1 секунды, так что "Селтикс" не суждено было отыграться.

"Атланта" одержала минимальную победу над "Бостоном" в овертайме (123:122). Благодаря четвертой победе подряд "Гокс" закрепились на 10-й строчке Восточной конференции НБА. В свою очередь "Бостон" здесь – бесспорный лидер.

Мюррей еще и стал самым результативным на паркете. Он набрал 44 очка, сделал 7 подборов и отдал 7 передач. В копилку "Селтикс" больше всего положил форвард Джейсон Тейтум (31 пункт).

Кто такой Деджонте Мюррей

Уроженец Сиэтла, на студенческом уровне выступал за "Вашингтон Хаскиз". На драфте НБА-2016 выбран "Сан-Антонио" под 29-м номером.

Первые пять сезонов под эгидой ассоциации провел в составе "Сперс". Перед кампанией 2022/23 вместе с Джоком Лендейлом был обменян на Данило Галлинари в "Атланту". В поединке против "Селтикс" обновил персональный рекорд результативности – 44 очка.

В 2022 году впервые попал в ростер Матча всех звезд. Летом прошлого года Baby boy подписал 4-летний контракт с "Хокс" на 120 млн долларов.

К слову, накануне защитник "Оклахомы" Джо оформил хайлайт со слэм-данком против "Хьюстона".

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