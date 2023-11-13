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Могучий данк одной рукой защитника "Миннесоты" после сольного прохода: момент дня в НБА

Сан-Франциско, Понедельник 13 ноября 2023 11:00
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Могучий данк одной рукой защитника "Миннесоты" после сольного прохода: момент дня в НБА Фото: Энтони Эдвардс стал лидером "Миннесоты" (abc7news.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался атакующий защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

22-летний американец покорил эпизодом в третьей четверти противостояния с "Голден Стейтом". Он сместился от левого края под щит и из-под Шарича одной правой положил мяч сверху.

Стараниями Эдвардса и других "Тимбервулвз" одержали уверенную победу на выезде (116:110). Обе команды сохранили позиции в топ-6 Западной конференции НБА. Рекорд "Миннесоты" – 7 побед, 2 поражения.

Самым результативным на паркете стал лидер "Уорриорз" Стеф Карри. Он набрал 38 пунктов. Зато Эдвардс набрал больше всего в составе "Миннесоты" (33 очка).

Кто такой Энтони Эдвардс

Уроженец Джорджии, в детстве сменил американский футбол на баскетбол. На студенческом уровне защищал цвет "Джорджии Бульдогс".

Выбран "Миннесотой" под первым номером драфта НБА-2020. Дебютировал в составе "Тимбервулвз" в декабре того же года, набрав 15 пунктов со скамейки запасных. Стал новичком года в Юго-Восточном дивизионе ассоциации. В этом году впервые попал в ростер Матча всех звезд.

Взял 5-й игровой номер в честь матери и бабушки, умерших в 2015 году. Попечителями Эдвардса тогда стали брат и сестра. В колледже изучал маркетинг.

К слову, накануне дуэт лидеров "Бостона" возглавил хит-парад моментов с аллей-упом против "Торонто".

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