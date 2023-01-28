Защитник "Миннесоты" оформил постер-данк против "Мемфиса": момент дня в НБА

Молодой баскетболист покорил эпизодом в стартовой четверти. Перед линией штрафных бросков он получил передачу от Расселла, обошел Брукса и на спине Джексона оформил данк сверху. Оборона "Гриззлис" только наблюдала.

В конце концов стараниями Эдвардса и компании зрители увидели уверенную домашнюю победу "Миннесоты" (111:100). Этот успех позволил хозяевам закрепиться на 7-й строчке Западной конференции НБА. "Мемфис" даже с пятью поражениями подряд идет вторым.

Эдвардс стал вторым по результативности на паркете. Он провел в игре 36,5 минут и успел набрать 27 очков, совершил 7 подборов и отдал 7 передач. С трипл-даблом завершил поединок лидер "Мемфиса" Джа Морант (27 пунктов, 10 подборов и 11 ассистов).

Кто такой Энтони Эдвардс

Уроженец Джорджии, занимался американским футболом в детстве. На студенческом уровне выступал за "Джорджию Бульдогс", а на драфте НБА-2020 был выбран под 1-м номером.

В составе "Миннесоты" дебютировал в декабре того же года, набрав 15 пунктов со скамейки запасных. Стал новичком года в Юго-восточной конференции ассоциации и попал в Команду новичков НБА-2021. Рекорд результативности – 44 очка.

Прозвище Эдвардса – Ant-Man ("Человек-муравей"). Работал инструктором в летних лагерях, а в университете изучал маркетинг.