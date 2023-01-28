RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Защитник "Миннесоты" оформил постер-данк против "Мемфиса": момент дня в НБА

Фото: Именно тот слэм-данк Энтони Эдвардса (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался атакующий защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Молодой баскетболист покорил эпизодом в стартовой четверти. Перед линией штрафных бросков он получил передачу от Расселла, обошел Брукса и на спине Джексона оформил данк сверху. Оборона "Гриззлис" только наблюдала.

В конце концов стараниями Эдвардса и компании зрители увидели уверенную домашнюю победу "Миннесоты" (111:100). Этот успех позволил хозяевам закрепиться на 7-й строчке Западной конференции НБА. "Мемфис" даже с пятью поражениями подряд идет вторым.

Эдвардс стал вторым по результативности на паркете. Он провел в игре 36,5 минут и успел набрать 27 очков, совершил 7 подборов и отдал 7 передач. С трипл-даблом завершил поединок лидер "Мемфиса" Джа Морант (27 пунктов, 10 подборов и 11 ассистов).

Кто такой Энтони Эдвардс

Уроженец Джорджии, занимался американским футболом в детстве. На студенческом уровне выступал за "Джорджию Бульдогс", а на драфте НБА-2020 был выбран под 1-м номером.

В составе "Миннесоты" дебютировал в декабре того же года, набрав 15 пунктов со скамейки запасных. Стал новичком года в Юго-восточной конференции ассоциации и попал в Команду новичков НБА-2021. Рекорд результативности – 44 очка.

Прозвище Эдвардса – Ant-Man ("Человек-муравей"). Работал инструктором в летних лагерях, а в университете изучал маркетинг.

К слову, накануне форвард "Никс" Рэндл возглавил хит-парад с силовым слэм-данком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол