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Форвард "Никс" с мощным слэм-данком не заметил оборону "Бостона": момент дня в НБА

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Бостон, Пятница 27 января 2023 09:56
Форвард "Никс" с мощным слэм-данком не заметил оборону "Бостона": момент дня в НБА Фото: Джулиус Рэндл набрал 37 очков против "Селтикс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил тяжелый форвард "Нью-Йорк Никс" Джулиус Рэндл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Гренадер "Никс" запомнился эпизодом на исходе третьей четверти. Он получил мяч перед линией штрафных бросков и прорвался в "краску". Там форвард не заметил сопротивления Тейтума и вколотил "апельсин" сверху.

В конце концов "Нью-Йорк" сумел одержать выездную победу над "Бостоном" в овертайме (120:117). Результат в Массачусетсе не изменил турнирного положения команд. "Селтикс" остались лидером Восточной конференции НБА, а "Никс" – на 7-й строчке.

Сам Рэндл провел на паркете около 37 минут. За это время он успел набрать 37 очков, совершил 9 подборов и отдал 2 передачи. Эти цифры сделали тяжелого форварда "Никс" самым результативным в матче.

Кто такой Джулиус Рэндл

Уроженец Техаса, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". На драфте НБА-2014 выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" под 7-м номером.

В составе калифорнийцев провел три полных сезона. Перебрался в "Нью-Орлеан" в 2018 году, когда "Лейкерс" не подтвердили последний год контракта форварда. Перед сезоном 2019/20 оказался в рядах "Никс".

Самый прогрессирующий игрок НБА (2021) и участник Матча всех звезд ассоциации (2021). Рэндл – набожный христианин. В колледже перед каждым домашним матчем "Уайлдкэтс" он наведывался в командную часовню.

К слову, накануне защитник "Голден Стэйта" Пул вырвал победу над "Мемфисом" точным двухочковым.

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