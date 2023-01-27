Форвард "Никс" с мощным слэм-данком не заметил оборону "Бостона": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Гренадер "Никс" запомнился эпизодом на исходе третьей четверти. Он получил мяч перед линией штрафных бросков и прорвался в "краску". Там форвард не заметил сопротивления Тейтума и вколотил "апельсин" сверху.

В конце концов "Нью-Йорк" сумел одержать выездную победу над "Бостоном" в овертайме (120:117). Результат в Массачусетсе не изменил турнирного положения команд. "Селтикс" остались лидером Восточной конференции НБА, а "Никс" – на 7-й строчке.

Сам Рэндл провел на паркете около 37 минут. За это время он успел набрать 37 очков, совершил 9 подборов и отдал 2 передачи. Эти цифры сделали тяжелого форварда "Никс" самым результативным в матче.

Кто такой Джулиус Рэндл

Уроженец Техаса, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". На драфте НБА-2014 выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" под 7-м номером.

В составе калифорнийцев провел три полных сезона. Перебрался в "Нью-Орлеан" в 2018 году, когда "Лейкерс" не подтвердили последний год контракта форварда. Перед сезоном 2019/20 оказался в рядах "Никс".

Самый прогрессирующий игрок НБА (2021) и участник Матча всех звезд ассоциации (2021). Рэндл – набожный христианин. В колледже перед каждым домашним матчем "Уайлдкэтс" он наведывался в командную часовню.