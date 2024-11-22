Защитник "Коламбуса" с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Американец приобщился к безумной победе над "Тампой-Бэй" (7:6 ОТ). Он забросил две шайбы, в том числе решающую в дополнительной пятиминутке, а также отдал 3 ассиста.

Начался поединок с холодного душа для "Блю Джекетс". "Лайтнинг" усилиями Пойнта, Хэйгла и Эткинсона создали гандикап в первом периоде (3:0). Впрочем Монахан сумел сократить отставание, а Воронков и Джонсон на старте второй 20-минутки восстановили статус-кво с передач.

Веренски приложился ко второй и третьей голевым комбинациям, а после шайбы Чеффи отличился сам. Он убрал оппонента на входе в левый круг и бросил его под ближнюю стойку. Далее Чинахов впервые вывел "Коламбус" вперед, но Сирелли снова сделал счет ничейным (5:5).

В третьем периоде Джонсон после передачи Веренски забросил шайбу в меньшинстве. Однако впоследствии Гики реализовал численное преимущество "Тампы-Бэй" и перевел матч в овертайм. Там Веренски в затяжной атаке хозяев метко бросил со средней дистанции.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Нью-Джерси" Эспер Братт и вратарь "Бостона" Йонас Корписало. Первый оформил дубль и отдал результативную передачу в противостоянии с "Каролиной" (4:2). (1:0).

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