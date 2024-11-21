Второй вратарь "Торонто" с шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Американец обеспечил уверенную победу над "Вегасом" (3:0). Шайбами ​​отличились Минтен, Нюландер и Холмберг.

Уолл стал настоящей стеной и выполнил 31 сэйв. Прогнозируемо процент парированных бросков стража ворот "Мейпл Лифс" составил 100%. Этот шатаут – первый в нынешнем сезоне и только второй в целом. Коэффициент надежности вратаря вырос до 2:00 пунктов.

Кампанию 2024/25 Уолл начал в статусе резервиста соотечественника Столарза. К этому моменту он провел вдвое меньше матчей (6 против 12-ти). Тем не менее, процент сэйвов обоих голкиперов фактически одинаков (свыше 92%).

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Далласа" Джейсон Робертсон и вратарь "Баффало" Укко-Пекка Луукконен. Первый забросил шайбу и отдал две результативные передачи в перестрелке с "Сан-Хосе" (5:2). В свою очередь второй оформил шатаут (23 сэйва) в противостоянии с "Лос-Анджелесом" (1:0).

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