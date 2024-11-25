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Защитник "Индианы" со зрелищным данком в отрыве добил "Вашингтон": момент дня в НБА

Фото: Беннедикт Матурин похоронил мечты "Уизардс" (journaldequebec.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался атакующий защитник "Индианы Пэйсерс" Беннедикт Матурин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Канадец покорил эпизодом под занавес противостояния с "Вашингтоном". Он убежал в контратаку на корзину "Уизардс" и классно уложил сверху правой рукой, минуя сопротивление Кулибали.

Стараниями Матурина и других "Индиана" одержала домашнюю победу (115:103). "Пэйсерс" поднялись на 8-е место в Восточной конференции НБА. Тем временем "Вашингтон" здесь – безусловный аутсайдер.

Самым результативным в поединке стал форвард "Индианы" Паскаль Сиакам. Он набрал 22 очка, сделал 6 подборов и отдал 6 передач. Матурин добавил "Пэйсерс" еще 16 пунктов.

 

 

Кто такой Беннедикт Матурин

Уроженец Монреаля, на студенческом уровне выступал за "Аризону Уайлдкэтс". Выбран "Индианой" под 6-м номером драфта НБА-2022.

Дебютировал под эгидой ассоциации в октябре того же года, набрав 19 очков со скамейки запасных. В первом сезоне попал в Сборную новичков НБА и был признан восходящим-2024 MVP Матча звезд. В составе сборной Канады U-19 выиграл "бронзу" ЧМ-2021.

В детстве занимался хоккеем и канадским футболом (разновидность регби). Имеет гаитянские корни, свободно общается на французском, английском, испанском и гаитянском креольском языках.

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