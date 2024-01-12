Михайлюк самой высокой результативностью в сезоне НБА не спас "Бостон" от разгрома: хайлайты

Универсал "Бостон Селтикс" Святослав Михайлюк неплохим персональным выступлением не смог сломать ход событий в противостоянии с "Милуоки Бакс" в регулярном первенстве Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украинец начал матч на скамье запасных. В стартовой пятерке "Селтикс" Джо Маззулла выпустил Холидея, Уайта, Порзингиса, Тейтума и Брауна.

Михайлюк получил игровое время позже. В общей сложности на паркете он провел более 17 минут. За отведенное время защитник с навыками форварда успел набрать 9 очков, сделал 1 подбор и отдал 1 ассист. По статистическому показателю "плюс-минус" результат украинца оказался отрицательным (-5).

Из игры Михайлюк выполнил пять попыток. Точными оказались один двухочковый и два из трех трехочковых бросков. Еще один пункт универсал набрал с линии штрафных бросков (2 попытки). Также украинец выполнил 1 перехват, а еще обошелся без фолов и потерь. "Бостон", однако, разгромно проиграл (102:135), но остался лидером на Востоке.

Святослав Михайлюк в сезоне 2023/24

Летом отклонил предложение афинского "Панатинаикоса". В сентябре подписал негарантированный контракт с "Бостоном" на 1 год. Соглашение стало постоянным перед стартом сезона, а зарплата украинца тогда выросла до 1,17 млн долларов.

Михайлюк неплохо проявил себя в предсезонных матчах. Самый результативный поединок сыграл против "Филадельфии" – 15 очков, 6 подборов и 2 ассиста за почти 19 минут на площадке. На официальном уровне Михайлюк дебютировал за "Бостон" против "Вашингтона" 30 октября (3 очка и 1 ассист за 5 минут в игре).

Нынешний сезон – шестой для украинца на уровне НБА. Актуальные средние цифры – 2.2 очка, 0.9 подборов, 0.4 передач, 0.4 перехвата за 8 минут в игре. В ноябре-декабре имел трехматчевую серию без результативных действий, но недавно получил гарантированный контракт от "Селтикс".