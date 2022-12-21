Защитник "Денвера" оформил силовой данк после хитрого паса Йокича: момент дня в НБА

Наверху хит-парада лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался атакующий защитник "Денвер Наггетс" Брюс Браун.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
26-летний американец результативно завершил интересную атаку денверцев на кольцо "Мемфис Гриззлис". Колдуэлл-Поуп пасом отыскал Йокича, а тот изобретательно отдал передачу между ног на ход Брауну. Тот влетел в "краску" и, не обращая внимания на соперников, вколотил мяч сверху.
Эти и подобные выпады обеспечили "Денверу" уверенную победу над "Гриззлис" (105:91). Теперь "Наггетс" догнали "Мемфис" наверху Западной конференции НБА. У коллективов идентичные показатели – 19 побед, 11 поражений в сезоне.
Сам Браун попал в тройку самых результативных на паркете. В его активе 16 очков, 5 подборов и 4 передачи. Звезда "Мемфиса" Джа Морант оформил дабл-дабл (35 пунктов, 10 ассистов).
Уроженец Бостона, на студенческом уровне выступал за Университет Майами. Выбран на драфте НБА-2018 "Детройт Пистонс" под 42-м номером.
Провел там два сезона, а два следующих – в составе "Бруклин Нетс". В ряды "Наггетс" перебрался летом 2022-го. Провел все 30 матчей в нынешнем сезоне ассоциации.
Средние цифры Брауна – 11.3 очков, 4.4 подбора, 4.3 передачи, 0.9 перехватов. На площадке он проводит ориентировочно полчаса.
К слову, накануне плеймейкер Гилджес-Александер оформил победный баззер против "Портленда".
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