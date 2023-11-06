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Защитник "Далласа" исполнил мощный данк после сольного прохода: момент дня в НБА

Фото: Джейден Харди (справа) набрал 14 очков против "Хорнетс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил атакующий защитник "Даллас Маверикс" Джейден Харди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

"Второгодник" поразил моментом в финальной четверти встречи с "Шарлоттом". Он получил передачу слева на линии штрафных бросков и двинулся под кольцо, прошел Маледона и из-под Ричардса одной рукой уложил мяч в корзину.

Стараниями Харди и других "Маверикс" одержали непростую домашнюю победу (124:118). "Даллас" вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Рекорд команды – 5 побед, 1 поражение. "Шарлотт" в свою очередь – за пределами топ-10 на Востоке (2/4).

Самым результативным в поединке стал защитник "Шарлотта" Ламело Болл. Он оформил трипл-дабл (30 очков, 10 подборов и 13 передач) за 39 минут в игре. Тем временем Харди набрал 14 пунктов.

Кто такой Джейден Харди

Уроженец Детройта, отказался от выступлений на студенческом уровне в пользу Джи-Лиги. Выбран "Сакраменто" под 37-м номером на драфте НБА-2022.

"Кингз" сразу же обменяли Харди в "Даллас". Дебютировал в составе "Маверикс" в Летней лиге. Защищал цвета фарм-клуба в Джи-Лиге – "Техас Лэджендс". Дебютировал под эгидой ассоциации 23 октября прошлого года. Средние цифры дебютного сезона – 8.8 очков, 1.9 подбора, 1.4 передача и 0.4 перехвата за 14.8 минут на паркете.

Вырос в баскетбольной семье. Отец Харди выступал за Университет Таскиги, а старший брат Амаури играет за "Лэджендс" в Лиге развития НБА.

К слову, накануне защитник "Миннесоты" Эдвардс оказался наверху подборки моментов с "мельницей" против "Юты".

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