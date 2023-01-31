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Защитник "Далласа" оформил роскошный данк одной правой: момент дня в НБА

Фото: Джошуа Грин в эффектном полете под щитом (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху хит-парада лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался атакующий защитник "Даллас Маверикс" Джошуа Грин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

22-летний австралиец запомнился эпизодом в финальной четверти. Он получил передачу партнера перед линией штрафных бросков и ворвался под щит "Детройта". Там Грин не заметил сопротивления Айви и хладнокровно вколотил мяч сверху.

"Даллас" сумел одержать домашнюю победу над "Пистонс" (111:105). Как следствие, "Маверикс" сумели закрепиться на 7-й строчке Западной конференции НБА. "Детройт" в свою очередь – безнадежный аутсайдер на Востоке.

Сам Грин провел в игре 29,5 минут. За почти полчаса он успел набрать 8 очков, сделал 2 подбора и отдал 3 передачи. Самым результативным в матче стал лидер "Далласа" Лука Дончич (53 пункта).

Кто такой Джошуа Грин

Уроженец Сиднея, на студенческом уровне выступал в составе "Аризоны Уайлдкэтс". Выбран "Маверикс" под 18-м номером на драфте НБА-2020.

В "Далласе" проводит третий сезон. Также защищал цвета клубов Лиги развития ассоциации – "Солт-Лейк-Сити Старз" и "Техас Лэджендс". Средние цифры в нынешней кампании – 7.7 очков, 2.4 подбора, 1.4 передача, 0.9 перехватов.

В составе сборной Австралии завоевал "бронзу" Олимпиады в Токио. Младший брат – Джей Грин – играет за Университет Северной Аризоны в Национальной ассоциации студенческого спорта.

К слову, накануне центровой "Кливленд" Аллен оформил лучший момент дня с обратным слэм-данком.

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НБАБаскетбол