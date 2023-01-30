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Слэм-данк на 180 градусов от центрового "Кливленда": момент дня в НБА

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Кливленд, Понедельник 30 января 2023 10:08
Слэм-данк на 180 градусов от центрового "Кливленда": момент дня в НБА Фото: Джарретт Аллен в свободном полете (si.com)
Автор: Антон Федорцив

Звезда "Кливленд Кавальерс" Джарретт Аллен оказался наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Центровой огайцев оставил в дураках оборону "Клипперс". В середине второй четверти он получил передачу от партнера на входе в "краску" и смело пошел на соперника. Аллен повернулся спиной к Брауну и выполнил обратный данк – развернулся и закинул сверху.

Эти и другие выпады "Кавальерс" позволили разгромить гостей из Лос-Анджелеса (122:99). Впрочем, турнирное положение команд не слишком изменилось. "Клипперс" идут на 4-й строчке Западной конференции НБА, а "Кливленд" – пятый на Востоке.

Сам Аллен провел на паркете около 26 минут. За это время он успел набрать 15 очков, сделал 8 подборов и отдал 3 передачи. Самым результативным в матче стал форвард "Кавальерс" Джеди Осман (29 пунктов).

Кто такой Джарретт Аллен

Уроженец Калифорнии, на студенческом уровне выступал за "Техас Лонгхорнс". Выбран "Бруклин Нетс" под 22-м номером драфта НБА-2017.

Провел в Нью-Йорке 3,5 года. Посреди сезона 2020/21 был обменян в "Кливленд" в рамках крупного соглашения, приведшего в "Бруклин" Джеймса Хардена. В прошлом сезоне начал в старте все сыгранные матчи регулярного чемпионата (56 поединков).

Отец Аллена – Леонард – был выбран "Даллас Маверикс" в 3-м раунде драфта-1985. Однако под эгидой НБА так и не сыграл и выступал в европейских чемпионатах.

К слову, накануне форвард "Сакраменто" Мету организовал момент дня с силовым слэм-данком.

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