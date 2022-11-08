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Защитник "Будивельника" заменил травмированную звезду сборной Украины

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Рига, Вторник 08 ноября 2022 09:57
Защитник "Будивельника" заменил травмированную звезду сборной Украины Фото: Илья Тыртышник (крайний справа) будет дебютировать в сборной Украины (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб баскетбольной сборной Украины подыскал замену травмированному защитнику слобожанского "Прометея" Иссуфу Санону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

23-летний баскетболист не поможет "сине-желтым" в грядущих матчах квалификации к ЧМ-2023. Его в лагере национальной команды заменил коллега по амплуа из киевского "Будивельника" – Илья Тыртышник.

Наставник сборной Айнарс Багатскис хорошо знаком с возможностями защитника "гладиаторов". Прошлый сезон украинец провел под руководством латвийского специалиста в "Киев-Баскете". В этом году летом Тыртышник перебрался в "Будивельник", в составе которого выходил в Кубке Европы ФИБА, Балканской лиге и квалификации Лиги чемпионов.

Лазарет сборной Украины также пополнился защитником эстонского "Калева" Александром Ковляром и плеймейкером рижского ВЭФа Виталием Зотовым. Первый травмировал голеностоп, а второй получил проблемы с пахом.

На ноябрь запланированы два официальных поединка сборной Украины. Против сборной Нидерландов 11 ноября подопечные Багатскиса сыграют на выезде, а 14 ноября в Риге примут исландцев. Для сохранения шансов на выход из группы украинская сборная обязана побеждать в обоих матчах.

К слову, ранее сборная Украины объявила состав на матчи отбора к чемпионату мира-2023.

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