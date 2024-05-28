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Защитник "Бостона" точным трехочковым завершил победный рывок: момент дня в НБА

Фото: Деррик Уайт не заметил сопротивление Паскаля Сиакама (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил атакующий защитник "Бостон Селтикс" Деррик Уайт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американский баскетболист покорил момент в финальной четверти противостояние с "Индианой". На последней минуте Браун устроил сольный проход, а затем отдал партнеру на боковую, откуда выполнил решающий трехочковый.

"Бостон" одержал выездную победу и закрыл финальную серию Восточной конференции (105:102). Теперь "Селтикс" будут ждать соперника по финалу. Он определится в противостоянии "Далласа" и "Миннесоты".

Сам Уайт провел на паркете 42 минуты. За отведенное время он успел набрать 16 очков, сделал 4 подбора и отдал 4 передачи. Самым результативным в поединке был Джейлен Браун (29 пунктов).

 

 

Кто такой Деррик Уайт

Уроженец Колорадо, на студенческом уровне выступал за местных "Баффалос". На драфте НБА-2017 выбран "Сан-Антонио" под 29-м номером.

В рядах "Сперз" провел 4,5 года, периодически защищая цвета фарм-клуба – "Остин Сперз". Стал чемпионом Джи-Лиги в сезоне 2017/18. Посреди кампании 2021/22 был обменян в "Бостон" на Джоша Ричардсона и Ромео Лэнгфорда.

В плей-офф прошлого года против "Майами" Уайт повторил The Shot Майкла Джордана. Теперь они вдвоем делят уникальное достижение – оформили баззер, когда команда рисковала завершить сезон.

К слову, накануне защитник "Миннесоты" Эдвардс возглавил подборку моментов с силовым слэм-данком.

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