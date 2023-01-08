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Защитник "Баффало" с феерией голов и ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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Баффало, Воскресенье 08 января 2023 11:27
Защитник "Баффало" с феерией голов и ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Расмус Далин (крайний слева) набрал 5 пунктов против "Миннесоты" (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал альтернативного капитана "Баффало Сейбрз" Расмуса Далина главной звездой игрового дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Шведский защитник стал одним из создателей непростой победы над "Миннесотой" в овертайме (6:5). В первом периоде скандинав принял участие в голевой атаке, завершившейся шайбой соотечественника Олофссона. Засиял Далин во второй 20-минутке.

Сначала он ассистировал Томпсону, а затем отличился сам – сместился от левого борта к центральной зоне и метко бросил под стойку. Под занавес третьего периода 22-летний швед перевел игру в овертайм, пробив в ближний угол из правой зоны вбрасывания. А в дополнительное время Далин вместе с Кребсом подготовил решающую шайбу Олофссона.

Благодаря победе "Сейбрз" сохраняют шансы на выход в плей-офф сезона. "Баффало" (42 очка) пытается оказывать давление на "Тампу-Бэй", которая идет третьей в Атлантическом дивизионе (49 пунктов). Следующий соперник Далина и компании – "Филадельфия" (10 января).

Дополнили топ-тройку звезд центрфорвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз и вингер "Коламбуса" Кирилл Марченко. Первый забросил 2 шайбы и оформил ассист против "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:3 ОТ). Второй же хет-триком помог переиграть "Каролину" в серии буллитов (4:3).

К слову, молодежная сборная Канады выиграла чемпионат мира-2023 благодаря победе над Чехией U-20.

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