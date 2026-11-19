На Оболонском проспекте в Киеве поврежден магистральный водопровод, из-за чего два дома временно остались без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Киевводоканал ".

Водоотвод с придомовой территории сейчас затруднен, поскольку засорена ливневая канализация.

Поврежденный участок водопровода уже перекрыли. Чтобы устранить аварию, специалистам нужно провести земляные работы во дворе.

Из-за аварии временно прекратили водоснабжение двух жилых домов на Оболонском проспекте, 22 и 22а.

Повреждение магистрального водопровода диаметром 200 мм было зафиксировано на Оболонском проспекте, 22а.

Напомним, что 5 ноября во всех районах Киева начались перебои с водоснабжением из-за аварийных обесточений объектов "Киевводоканала".

Тогда коммунальщикам удалось оперативно приступить к возобновлению услуги, а жителям столицы напомнили о возможности набрать питьевую воду в городской сети бюветов.

На фоне регулярных ударов РФ по энергетической инфраструктуре правительство приняло решение усилить автономность столичных сетей.

В частности, стало известно, что Киеву передадут еще десяток генераторов для работы водоканала за счет резервного фонда в рамках программы обеспечения общин мобильной генерацией.

По словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, это оборудование должно помочь уберечь горожан от постоянных отключений воды во время вражеских атак, однако местные власти должны как можно быстрее обеспечить его установку и подключение.