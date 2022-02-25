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На Оболоні у Києві помічена російська диверсійно-розвідувальна група

Автор: Сергій Пишкін

У Києві на Оболоні була помічена диверсійно-розвідувальна група окупанта. Попросили повідомляти про їх пересування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної ради.

Місцевих попросили повідомляти про пересування диверсійно-розвідувальної групи й у разі можливості - виготовляти коктейлі "Молотова" та знешкоджувати окупанта.

"Якщо ви помітили підозрілих осіб в Оболонському районі повідомляйте поліцію за номером 102 . Не покидайте свої домівки та відійдіть від вікон", - наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цієї ночі над Києвом було збито щонайменше дві російські ракети та винищувач СУ-27.

Також у столиці після падіння російського літального апарату загорівся 9-поверховий будинок.

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