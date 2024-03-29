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"Оболонь" примет "Шахтер" без зрителей: известна причина

Киев, Пятница 29 марта 2024 16:16
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"Оболонь" примет "Шахтер" без зрителей: известна причина Фото: "Пивовары" достойно противостояли "горнякам" в первом круге (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Столичная "Оболонь" не сможет рассчитывать на поддержку болельщиков в поединке 22-го тура Премьер-лиги против донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч "Оболонь" – "Шахтер" состоится 30 марта. Поединок примет стадион "Оболонь-Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 13:00.

"Пивовары" объявили, что фанаты не получат доступ на трибуны. Причиной послужило решение Киевской ГВА об ограничении в проведении мероприятий со значительным количеством людей. Болельщики, успевшие приобрести билеты на матч, впоследствии смогут обменять пропуска на будущие два домашних поединка "Оболони".

К отчетной встрече столичный клуб подходит на 13-й позиции в турнирной таблице УПЛ (18 очков). В свою очередь "Шахтер" – солидер первенства (43 пункта). Поединок первого круга завершился минимальной победой "горняков" с голом Назарины.

Накануне КГВА провела безотлагательное заседание Совета обороны Киева по ситуации с безопасностью. По его результатам был одобрен ряд превентивных мер. Отказ от массовых мероприятий вроде спортивных событий со зрителями – среди них.

К слову, накануне составили перечень самых дорогих футболистов УПЛ во главе с Судаковым.

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