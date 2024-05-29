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"Оболонь" обыграла "Левый берег" в плей-офф УПЛ

Фото: "Пивовары" сумели дожать гостей (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Киевская "Оболонь" минимально одолела столичный "Левый берег" в первом переходном матче за место в украинской Премьер-лиге на следующий сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, переходные матчи

"Оболонь" – "Левый берег" – 1:0

Гол: Мороз, 53

 

"Пивовары" первыми создали опасный момент. Это Мороз после стандарта головой отправил мяч выше ворот. Номинальные гости ответили в середине тайма, когда Спиваков после навеса с углового проверил бдительность Рыбки.

Впоследствии "Оболонь" упустила еще одну возможность забить – Грисьо с лета пробил мимо штанги. Команда Валерия Иващенко продолжила контролировать ход событий, но до острых моментов дело не доходило. Тем более неожиданным стал гол на старте второго тайма. После углового Карась продлил во вратарскую, где Мороз пробил под перекладину.

"Пивовары" дальше могли развить успех. Вот Механив взял фирменный выстрел Черненко со штрафного. В свою очередь Краснопир с острого угла пробил прямо в кипера. Впоследствии нападающий еще и упустил выход один на один с вратарем, но и Механива не переиграл, и в офсайде оказался.

В конце концов одного забитого мяча хватило "Оболони" для домашней победы. Тем не менее, обладатель места в УПЛ на новый сезон определится в ответном матче. Поединок намечен на 2 июня.

К слову, ранее "Эпицентр" разошелся миром с "Вересом" в плей-офф Премьер-лиги.

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