"Оболонь" обыграла "Ингулец" в битве аутсайдеров УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Оболонь" – "Ингулец" – 2:1

Голы: Груша, 58, Близниченко, 85 – Козак, 90

Уже на самом старте соперники обменялись острыми выпадами. На 6-й минуте Кисленко проверил голкипера хозяев Федоривского. А через три минуты опасность у ворот "Ингульца" создал Близниченко.

В общей сложности до перерыва активнее действовала "Оболонь", в составе которой особенно выделялся Суханов. На последней минуте первой половины он даже забил мяч. Впрочем, подыграл себе рукой, так что взятие ворот отменили. Гости тоже не отсиживались у собственных ворот, пытаясь атаковать при первой возможности.

А после перерыва хозяева таки превратили свое преимущество в забитые мячи. Сначала Груша в ощупь завершил фланговый пас от Суханова. А уже под занавес встречи отличился Близниченко, добивший в пустые ворота отскок от голкипера гостей Паламарчука.

"Ингулец" на последней минуте усилиями Козака один гол отыграл. Но на большее у петровцев не хватило ни сил, ни времени. Как следствие, подопечные Василия Кобина потерпели третье поражение в пяти последних турах.

"Оболонь" одержала первую победу в чемпионате, что позволило киевлянам покинуть последнюю строчку в таблице. "Пивовары" набрали 5 баллов поднялись на 15-е место. "Ингулец" же заменил команду Сергея Шищенко в роли главного аутсайдера первенства (4 очка).