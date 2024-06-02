"Оболонь" ничьей с "Левым берегом" сохранила прописку в УПЛ

Украина, Премьер-лига, переходные матчи

"Левый берег" – "Оболонь" – 1:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Сиднней, 54 – Краснопир, 65

Удаление: Осман, 51 (О, вторая желтая карточка)

В первой половине "пивовары" острее выглядели в атаках. В частности, Чернов из центра штрафной после отскока пробил мимо штанги. А диагональный выстрел Суханова перед перерывом Механив паприровал кулаками.

На старте второй 45-минутки "Оболонь" неожиданно осталась в меньшинстве – Осман за грубый фол против Сухоручко ушел отдыхать досрочно. "Левый берег" воспользовался численным преимуществом почти сразу. Мысык подал угловой на дальнюю штангу, где Сиднней головой отправил мяч в сетку.

Впрочем, ни развить успех, ни удержать минимальное преимущество хозяева не смогли. "Пивовары" отыгрались на 65-й минуте. Удар Черненко с полукруга штрафной заблокировал защитник, но первым на подборе оказался Краснопир и отправил мяч в незащищенные ворота.

Более того, через несколько минут "Оболонь" едва не вышла вперед. Это Суханов классно открылся под передачу одноклубника и пробил в ближний угол, но голкипер успел среагировать на мяч. "Левый берег" до финального свистка фактически так и не создал возможности забить и потерял шанс на повышение в классе. В следующем сезоне "пивовары" продолжат выступления в Премьер-лиге.