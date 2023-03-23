Обнуляют свою репутацию. У Зеленского ответили на позицию Венгрии касательно ареста Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.

"Кстати, сегодня еще раз Венгрия проявила себя. Они могут говорить все что угодно, этот вопрос хотят ли они соблюдать правила", - заявил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента пояснил, что мир и межгосударственные отношения не абстракция. Страны, подписывающие определенные документы, должны выполнять взятые на себя обязательства.

"То есть Венгрия продолжает обнулять свою репутацию, а после этого она будет иметь другие сложности касательно общения в ЕС. Речь о кредитах и деньгах, рынках сбыта и в целом снижении репутации", - сказал Подоляк.