В оновленому макропрогнозі уряду відсутнє зростання ВВП на 40%

Кабінет міністрів планує, що зростання економіки України у найближчі три роки не перевищить 4% на рік. Про це свідчить таблиця оновленого макропрогнозу, яку публікує народний депутат Олексій Гончаренко з засідання уряду.

Згідно з прогнозом, який Кабінет міністрів планує затвердити на засіданні, зростання реального ВВП у 2020 очікується на рівні 3,7%. Саме цей "Сценарій 1" буде закладений до проекту держбюджету на 2020 рік.

Крім того, Мінекономіки підготувало і "Сценарій 2", який не буде врахований у проекті держбюджету на наступний рік. За цим сценарієм, зростання ВВП становитиме 4,8%.

Кабмін також прогнозує, що у 2021 році економіка України прискориться до 3,8%, а у 2022 році - до 4,1%.

У то же час "Сценарій 2" передбачає, що у 2021 році економіка України прискориться до 5,5%, а у 2022 році - до 6,5%.

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Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук неодноразово заявляв про плани прискорити економіку України і досягти зростання 40% за п'ять років. За його словами, уряд розраховує на зростання ВВП України не менше 5% у 2020 році і не менше 7% в наступні роки, що в сукупності дасть 40% за п'ять років.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році зріс на 3,3% в порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання стало максимальним за останні сім років.