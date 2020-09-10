Оновлення УЗ має завантажити українські, а не іноземні підприємства, - "Наш край"

На оновлення "Укрзалізниці" уряд має закупити вітчизняні вагони, щоб завантажити українські, а не іноземні підприємства.

Про це заявив співголова партії "Наш край" Олександр Мазурчак, передає сайт політсили.

За його словами, у разі оновлення УЗ, уряд має закупити українські вагони.

"Наступного року Кабмін обіцяє виділити понад 3 млрд гривень на закупівлю 100 пасажирських вагонів, а також ще понад 1 млрд на модернізацію залізничної інфраструктури. "Наш край" закликає уряд купити українські вагони, щоб завантажити українські, а не іноземні підприємства. Українці мають їздити в українських вагонах українською залізницею, а не імпортними рейками, які належать іноземцям”, - зазначив Мазурчак.

Він наголосив, що партія відстоює пріоритет підтримки вітчизняного виробника.

"Ми йдемо на місцеві вибори з вимогою зробити пріоритетом національно економічної політики підтримку вітчизняного виробника - надати перевагу продукції, якомога більша частка якої вироблена в Україні. "Наш край" буде відстоювати локалізацію та імпортозаміщення, отримання державних замовлень для місцевих підприємств", - підкреслив Мазурчак.

Член політради партії “Наш край”, народний депутат Андрій Деркач наголосив, що вкрай важливо ухвалити закон про локалізацію. Він вважає, що прийняття законопроекту - в інтересах України і вітчизняного машинобудування.

"На жаль, в Кабінеті міністрів, слово "імпортозаміщення" бояться вимовляти вголос. Зараз, деякі політичні сили, піднімають питання про блокування закону про локалізацію виробництва. У законі йдеться про надання преференцій при закупівлях на державних підприємствах тим, хто виробляє найбільшу кількість виробничих операцій на території України. Блокувавши цей закон, вони хочуть вибити українські підприємства", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомив, що Кабінет міністрів хоче запропонувати у наступному році виділити понад 3 млрд гривень на закупівлю 100 пасажирських вагонів, а також ще понад 1 млрд на модернізацію залізничної інфраструктури.

За словами Андрія Деркача, вкрай важливо прийняти закон про локалізацію. Він вважає, що його прийняття - в інтересах України й вітчизняного машинобудування.