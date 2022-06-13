Оновлено перелік територій у зоні бойових дій та в окупації: хто в списку

Станом на 7 червня в оновленому переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) перебувають 8 областей, - йдеться в повідомленні.

Це територіальні громади наступних областей:

Дніпропетровської (7 громад);

Донецької (66 громад);

Запорізької (55 громад);

Луганської (37 громад);

Миколаївської (24 громади);

Харківської (51 громада);

Херсонської (49 громад);

Сумської (14 громад).

Чому цей перелік є важливим

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

"Зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій", - додають в повідомленні.

При цьому спираються на три ключові критерії щодо визначення територій. Це:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

території, на яких тривають активні бойові дії.

"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", - пояснюють на урядовому порталі.

З повним переліком територій із зазначеним статусом, можна ознайомитись - за посиланням. Загалом до переліку ввійшли 8 областей з 303 громадами сумарно.