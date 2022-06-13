Оновлено перелік територій у зоні бойових дій та в окупації: хто в списку

В Україні знову змінили перелік територій, розташованих у районі бойових дій. До списку також входять тимчасово окуповані та заблоковані громади та області, до цього список доповнювали 30 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Станом на 7 червня в оновленому переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) перебувають 8 областей, - йдеться в повідомленні.
Це територіальні громади наступних областей:
Чому цей перелік є важливим
Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.
"Зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій", - додають в повідомленні.
При цьому спираються на три ключові критерії щодо визначення територій. Це:
"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", - пояснюють на урядовому порталі.
З повним переліком територій із зазначеним статусом, можна ознайомитись - за посиланням. Загалом до переліку ввійшли 8 областей з 303 громадами сумарно.
Як повідомлялося, з травня виплати внутрішньо переміщеним особам через війну скасовують. Виплати отримуватимуть лише ті переселенці, які мешкають у зоні проведення бойових дій, і вони не можуть повернутися додому.
Так, наприклад, Запоріжжя прийняло близько 130 тисяч людей, які виїхали з Маріуполя та його околиць.
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