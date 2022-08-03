"Оголений нерв": Кулеба розповів про проблеми зі створенням трибуналу для РФ

"Тема трибуналу - це оголений нерв. Будь-яку позицію, в принципі, можна якось закамуфлювати чи розмити. Але незалежно від того, підтримуєш ти трибунал чи не підтримуєш, ти розумієш, що йдеться про юридичне рішення, де буде зафіксовано, що Володимир Путін є злочинцем і несе відповідальність за накази, в результаті яких загинули десятки тисяч людей", - каже він.

Він не став приховувати, що партнерам "страшнувато з різних причин".

"І з політичних, тому що з 1945 року було лише два таких випадки - Нюрнберг і спроба суду над Мілошевичем, коли європейського лідера судили за злочини під час війни. А практика судити лідера іншої держави, скажімо так, дуже хитка. По-друге, є клуб фанатів Міжнародного кримінального суду (до якого ми теж належимо). В його статуті написано, що одним із злочинів, за які він може судити, є агресія. Але на практиці, суто з юридичних причин, він не може застосувати цю статтю конкретно до випадку України і Росії", - розповів міністр.

Кулеба розповідає, що партнери України кажуть: "Не треба створювати трибунал, тому що у нас є Міжнародний кримінальний суд (МКС), не можна створювати йому альтернативу". А ми кажемо: "Чекайте, що важливіше - інтереси МКС, який не хоче ніяких тимчасових альтернатив собі, чи справедливість, заради якої МКС існує?".

"Тут у них виникає ступор, тому що вони і за справедливість, і за МКС", - констатує голова МЗС..

Водночас він запевнив, що цю роботу Україна веде і він вважає, що результат буде.

"Ми закликаємо всі держави та організації підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Цей злочин відбувся, а значить за нього має бути покарання", - каже Кулеба.