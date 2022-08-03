"Оголений нерв": Кулеба розповів про проблеми зі створенням трибуналу для РФ

Наразі є проблеми зі створення трибуналу для Росії через вторгнення в Україну і в питанні Міжнародного кримінального суду, і в питанні створення Спецтрибуналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю очільника МЗС України Дмитра Кулеби виданню Укрінформ.
"Тема трибуналу - це оголений нерв. Будь-яку позицію, в принципі, можна якось закамуфлювати чи розмити. Але незалежно від того, підтримуєш ти трибунал чи не підтримуєш, ти розумієш, що йдеться про юридичне рішення, де буде зафіксовано, що Володимир Путін є злочинцем і несе відповідальність за накази, в результаті яких загинули десятки тисяч людей", - каже він.
Він не став приховувати, що партнерам "страшнувато з різних причин".
"І з політичних, тому що з 1945 року було лише два таких випадки - Нюрнберг і спроба суду над Мілошевичем, коли європейського лідера судили за злочини під час війни. А практика судити лідера іншої держави, скажімо так, дуже хитка. По-друге, є клуб фанатів Міжнародного кримінального суду (до якого ми теж належимо). В його статуті написано, що одним із злочинів, за які він може судити, є агресія. Але на практиці, суто з юридичних причин, він не може застосувати цю статтю конкретно до випадку України і Росії", - розповів міністр.
Кулеба розповідає, що партнери України кажуть: "Не треба створювати трибунал, тому що у нас є Міжнародний кримінальний суд (МКС), не можна створювати йому альтернативу". А ми кажемо: "Чекайте, що важливіше - інтереси МКС, який не хоче ніяких тимчасових альтернатив собі, чи справедливість, заради якої МКС існує?".
"Тут у них виникає ступор, тому що вони і за справедливість, і за МКС", - констатує голова МЗС..
Водночас він запевнив, що цю роботу Україна веде і він вважає, що результат буде.
"Ми закликаємо всі держави та організації підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Цей злочин відбувся, а значить за нього має бути покарання", - каже Кулеба.
Як раніше повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська розповів, що форматів із залучення Росії за скоєні злочини проти українців багато. Це можуть бути як національні суди, так і відомий Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.
При цьому голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про необхідність створити власний "трибунал" над Україною за її нібито злочини на Донбасі.
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