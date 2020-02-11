Оприлюднено зарплати міністрів за січень

Кабінет міністрів України оприлюднив зарплати членів уряду за січень 2020 року. Відповідну інформацію опубліковано на урядовому порталі.

Повідомляється, що в січні 2020 року виплати нараховувалися за старими правилами. Але вже в лютому, згідно з прийнятим 5 лютого рішенням, зарплати міністрам та іншим чиновникам будуть нараховуватися з прив'язкою до середньої зарплати по Україні через встановлений коефіцієнт. При цьому премії не будуть перевищувати оклад.

Також повідомляється, що за січень членам уряду виплачено заробітну плату без урахування премії. Премія буде погоджена та виплачена у лютому.

Найбільші виплати отримають заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця - 130 тис. гривень, заступник міністра соціальної політики Наталія Ненюнченко - 103 тис. гривень, заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іона - 101 тис. гривень.

При цьому прем'єр Олексій Гончарук заробив 33 тис. гривень, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков - 47 тис. гривень, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет - 12 тис. гривень.

Фото: зарплати міністрів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з рішенням уряду, зарплата всіх перших посад у Кабміні буде прив'язана до середньої зарплати в Україні. Прем'єр-міністр і міністри будуть отримувати - 5 середніх зарплат; заступники міністрів - 4,5. Максимальна премія - не більше, ніж один оклад.