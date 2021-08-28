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Оприлюднено відео наслідків обстрілу Авдіївки

Автор: Олександр Білоус

Через обстріл окупантами Авдіївки на три дні припинено рух поїздів. У мережі з'явилося відео наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Жд Помощь у Facebook.

Нагадаємо, обстріл розпочався зранку 28 серпня. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.

Рух поїздів у Донецькій області поблизу станції Авдіївка тимчасово обмежено через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території. З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине.

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