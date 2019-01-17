Оприлюднено ТОП-10 товарів агарного експорту з України до ЄС

Фото: зернові термінали (uspa.gov.ua)

Найбільше до ЄС експортується зернових, насіння олійних культур і олії

Український аграрний експорт до країн Євросоюзу у січні-листопаді 2018 року збільшився на 362,3 млн до 5,6 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики і продовольства.

Як зазначили в прес-службі, усього зовнішньоторговельний обіг аграрними та харчовими товарами між Україною та країнами ЄС за 11 місяців збільшився на 778,6 млн та склав 8,01 млрд.

Вже декілька років поспіль в ТОП-5 ключових торговельних партнерів України в сфері АПК серед країн ЄС входять: Нідерланди, до яких за 11 місяців 2018 року було експортовано української продукції АПК на суму 995,3 млн доларів, Польща - 602,1 млн доларів, Німеччина - 584,2 млн доларів, Іспанія - 882,6 млн доларів, Італія - 669,5 млн доларів.

ТОП-10 товарних груп, які експортувались до країн ЄС в січні-листопаді 2018 року:

1. Зернові злаки - 1,8 млрд доларів;

2. Насіння олійних культур - 1,08 млрд доларів;

3. Олія (соняшникова, соєва, ріпакова або свиріпова тощо) - 998,3 млн доларів;

4. Залишки і відходи харчової промисловості - 460,2 млн доларів;

5. М'ясо та харчові субпродукти свійської птиці - 223 млн доларів;

6. Плоди, горіхи та цедра - 142,1 млн доларів;

7. Овочі, рослини та коренеплоди - 83,5 млн доларів;

8. Шкіра із шкур ВРХ, овець, ягнят та інших тварин - 81,1 млн доларів;

9. Вироби із зерна та хлібних злаків - 73,6 млн доларів;

10. Мед - 66,5 млн доларів.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-грудні 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросло на 7,8%. Таким чином, зростання за 2018 рік стало максимальним за останні п'ять років

Зазначимо, що за даними Національного банку України, в листопаді 2018 року зростання обсягів експорту продовольчих товарів прискорилося до 27,2% р/р, досягши історичного рекорду (2,1 млрд доларів) і забезпечивши майже 53% усього експорту товарів з України.