Оприлюднений свіжий президентський рейтинг

Якби наприкінці квітня в Україні проходили президентські вибори, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (45,1% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Крім того, 12,8% респондентів планують голосувати за Петра Порошенка, 10,8% ˗ за Юрія Бойка, 6,0% ˗ за Ігоря Смешка, 5,4% ˗ за Юлію Тимошенко, 3,5% ˗ за Анатолія Гриценка, 2% ˗ за Олега Ляшка.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2056 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного з 17 по 25 квітня, за Володимира Зеленського проголосували б 27,7% українців. Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився, то за Зеленського проголосували б 42,6% українців.

Відзначимо, за даними опитування, якби дострокові парламентські вибори відбулися наприкінці квітня, то до Верховної ради пройшли б чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина".