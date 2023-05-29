RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обменять водительское удостоверение теперь можно в "Дії": алгоритм

Фото: услуга обмена и восстановления водительского удостоверения стала доступной в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Услуга обмена и восстановления водительского удостоверения стала доступной в "Дії". Теперь можно подать заявку на замену своего водителя просто через приложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главный сервисный центр МВД.

Заказать можно как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и Е-удостоверение, исключительно цифровое и действительное на территории Украины.

С запуском этой услуги Украина стала первой страной в Европе, где можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения, а изготовить только цифровой документ. Электронное удостоверение действует на всей территории Украины.

Обмен водительского удостоверения актуален, когда:

  • истек срок действия имеющегося у водителя документа;
  • надписи на бланке затерлись и не читаются;
  • водитель изменил личные данные (фамилию, имя, отчество, пол);
  • по желанию владельца заменить старое удостоверение новое.

Восстановление водительского удостоверения нужно когда:

  • водительское удостоверение было потеряно или уничтожено;
  • документ похитили и т.д.

Требования к водительским правам во время военного положения

Отметим, что Кабинет Министров Украины еще в марте 2022 года расширил возможности использования просроченного водительского удостоверения в связи с введением военного положения.

Таким образом, водитель допускается к управлению транспортными средствами при наличии у него водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, срок действия которого истек.

Нужна ли медицинская справка для получения удостоверения во время военного положения

На время действия военного положения в Украине для обмена и восстановления водительского удостоверения медицинская справка не является обязательной.

Графа о группе крови водителя сейчас также может оставаться незаполненной – это не влияет на действие документа. Именно поэтому при заказе услуги в "Дії" нет графы, куда нужно прикрепить медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами.

Инструкция по обмену или восстановлению водительских прав

Чтобы подать заявление на обмен или восстановление водительского удостоверения в "Дії":

  • выделите меню "Услуги" и нажмите "Замена водительского удостоверения" или нажмите значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Заменить удостоверение";
  • выберите причину замены документа;
  • подтвердите или укажите место регистрации;
  • выберите тип удостоверения: цифровое (Е-удостоверение) или пластик+цифровое (обычный формат);
  • выберите сервисный центр МВД, где вам будет удобно забрать пластиковый документ;
  • подтвердите или укажите ваши контактные данные;
  • подпишите заявление;
  • оплатите услугу.

Оплатить услугу следует в течение 10 мин после подачи заявки на обмен или восстановление водительского удостоверения, иначе заявление аннулируется.

После оплаты следите за статусом заявки и после изготовления направляйтесь в выбранный сервисный центр МВД, чтобы забрать новое пластиковое удостоверение. Или просто подождите, когда "Дія" пришлет push-сообщение о готовности Е-удостоверения.

Подробнее о Е-удостоверении

Обмен Е-удостоверение на обычное пластиковое водительское удостоверение с его отражением также в "Дії" и Электронном кабинете водителя происходит так же как и обмен обычного на обычное.

Е-удостоверение имеет свои серии и номера, как и бланки физических водительских удостоверений, к которым все привыкли. Украинские водители получили дополнительную опцию в использовании электронных документов. Можно не платить стоимость бланковой продукции.

Напомним, мы сообщали, как обменять водительское удостоверение Украины за рубежом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Водительские права