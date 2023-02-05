Обменять старые лампочки можно через "Дію": как подать заявку

Украинцы могут подать заявку об обмене старых ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы через "Дію". После чего их можно получить в одном из отделений "Укрпочты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры .

Как подать заявку: пошаговая инструкция

авторизуйтесь в "Дія" удобным способом,

нажмите в меню "Услуги" и выберите "Обмен лампочек",

укажите: контактный номер телефона, отделение "Укрпочты", в котором хотите забрать лампочки, тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить (например: 3 типа Е14, 2 типа Е27),

после подтверждения заявления лампы будут храниться в отделении "Укрпочты" 5 дней.

Сколько ламп можно обменять

В общем, каждый украинец от 18 лет может обменять по 5 старых ламп накаливания на новые светодиодные лампы.

По подсчетам специалистов, если обменять запланированное количество ламп, удастся снизить потребление электроэнергии на 7-10% в моменты пиковой нагрузки. Это поможет значительно сократить дефицит электроэнергии в системе.

Известно, что в рамках программы Европейский Союз уже профинансировал 30 млн энергосберегающих LED-ламп для Украины, еще 5 млн предоставит правительство Франции. Первая партия уже готова к обмену в отделениях "Укрпочты".

Подать заявку можно и другим способом

В Минцифре объясняют, если нет возможности заказать обмен через "Дію", то можно прийти в отделение "Укрпочты" и получить лампочки. Для этого нужно с собой взять паспорт, налоговый номер и лампы.

Так, первые партии ламп поступят в областные центры (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска, Симферополя и Севастополя). А также - в Краматорск, Покровск и Кривой Рог. До конца февраля LED-лампы должны поступить в другие населенные пункты Украины.