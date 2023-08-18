ua en ru
Пт, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обменять старые лампы в "Дії" теперь могут ОСМД и социальные учреждения: как подать заявление

Новина українською →
Украина, Пятница 18 августа 2023 14:30
Обменять старые лампы в "Дії" теперь могут ОСМД и социальные учреждения: как подать заявление Фото: обменять старые лампы в "Дії" теперь могут ОСМД и социальные учреждения (freepik.com)
Автор: Татьяна Степанова

Теперь услуга обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие доступна для учреждений культуры, органов соцзащиты, ОСМД, библиотек и музеев, спортивных организаций и т.д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".

"Еще больше учреждений смогут обменять старые лампы накаливания на энергосберегающие. Теперь услуга доступна для учреждений культуры, органов соцзащиты, ОСМД, библиотек и музеев, спортивных организаций", - говорится в сообщении.

Как подать заявление

  1. Авторизируйтесь на портале "Дія" с КЭПом (электронной подписью) юрлица.
  2. Выделите раздел "Услуги".
  3. Выберите пункт "Обмен лампочек" и начните заполнение запроса.
  4. Укажите площадь в калькуляторе и выберите необходимое количество и тип ламп в пределах лимита.
  5. Проверьте и подтвердите данные.
  6. Подпишите Кэпом.

После этого с вами свяжутся с "Укрпочты" по указанному номеру телефона и сообщат, как получить энергосберегающие лампы.

Как отмечается, украинцы через портал "Действие" уже обменяли более 20 млн. старых ламп.

Программа обмена ламп

Напомним, в Украине с января каждому жителю предоставили возможность обменять лампы накаливания на LED-лампы. Такая программа была введена для экономии электроэнергии на фоне постоянных ударов россиян по энергетической инфраструктуре нашей страны.

11 августа Кабинет министров расширил программу обмена ламп.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия Сити
NEWS
ВСУ заняли южный фланг Бахмута и контрнаступают на Бердянском направлении: карты боев ISW
ВСУ заняли южный фланг Бахмута и контрнаступают на Бердянском направлении: карты боев ISW
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне