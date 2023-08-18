Обменять старые лампы в "Дії" теперь могут ОСМД и социальные учреждения: как подать заявление
Теперь услуга обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие доступна для учреждений культуры, органов соцзащиты, ОСМД, библиотек и музеев, спортивных организаций и т.д.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".
"Еще больше учреждений смогут обменять старые лампы накаливания на энергосберегающие. Теперь услуга доступна для учреждений культуры, органов соцзащиты, ОСМД, библиотек и музеев, спортивных организаций", - говорится в сообщении.
Как подать заявление
- Авторизируйтесь на портале "Дія" с КЭПом (электронной подписью) юрлица.
- Выделите раздел "Услуги".
- Выберите пункт "Обмен лампочек" и начните заполнение запроса.
- Укажите площадь в калькуляторе и выберите необходимое количество и тип ламп в пределах лимита.
- Проверьте и подтвердите данные.
- Подпишите Кэпом.
После этого с вами свяжутся с "Укрпочты" по указанному номеру телефона и сообщат, как получить энергосберегающие лампы.
Как отмечается, украинцы через портал "Действие" уже обменяли более 20 млн. старых ламп.
Программа обмена ламп
Напомним, в Украине с января каждому жителю предоставили возможность обменять лампы накаливания на LED-лампы. Такая программа была введена для экономии электроэнергии на фоне постоянных ударов россиян по энергетической инфраструктуре нашей страны.
11 августа Кабинет министров расширил программу обмена ламп.
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