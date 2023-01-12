Обменять лампы накаливания на светодиодные можно в течение года: детали решения Кабмина

Кабинет министров утвердил порядок реализации в течение 2023 года экспериментального проекта по замене бытовых ламп накаливания на светодиодные лампы для экономии электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 10 января 2023 г. №25.
Согласно документу, непосредственными получателями являются физические лица - граждане Украины, достигшие 18-летнего возраста и которым присвоен регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Они смогут обменять на "Укрпочте" пять лампочек.
Предварительная заявка, оформленная средствами Портала Дія, содержит перечень таких сведений о получателе и условиях обмена лампочек:
При подаче предварительной заявки светодиодные лампы выбранного типа хранятся в выбранном отделении "Укрпочта" в течение пяти дней, после чего заявка отменяется.
В таком случае получатель может подать предварительную заявку повторно или обратиться непосредственно на "Укрпочту" для получения светодиодных ламп.
После получения светодиодных ламп повторная подача предварительной заявки блокируется средствами Портала Дія.
Получение светодиодных ламп непосредственно на "Укрпочте" осуществляется в любом отделении почтовой связи при предоставлении исправных бытовых ламп накаливания в количестве пяти штук и такой информации о получателе и об условиях обмена лампочек:
Учет полученных светодиодных ламп ведет АО "Укрпочта", которое ежедневно подает в Минцифру следующую информацию:
По условиям эксперимента, при ввозе в Украину товаров, предоставляемые партнерами по развитию в рамках экспериментального проекта, не применяются требования о наличии декларации о соответствии и маркировке знаком соответствия техническим регламентам, энергетической этикетке и микрофише, при наличии документов и маркировки, подтверждающих соответствие таких товаров требованиям актов законодательства Европейского Союза по гармонизации языком оригинала.
Напомним, правительство Украины решило запустить программу бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Программа в режиме тестирования бета стартует 16 января.