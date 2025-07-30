ua en ru
Ср, 30 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Обменники повысили курс доллара и резко опустили курс евро

Украина, Среда 30 июля 2025 10:00
UA EN RU
Обменники повысили курс доллара и резко опустили курс евро Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины относительно стабилен ниже 42 гривен. Единая европейская валюта резко подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 июля средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро снизился на 25 копеек до 48,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подешевела.

Официальный курс на 30 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7886 гривен за 1 доллар (-0,0111 грн).

Официальный курс евро составит 48,2240 гривен за 1 евро (-0,4727 грн).

Курс евро

Евро впервые с начала года показывает месячное снижение. По состоянию на утро 30 июля курс составил 1,1555 доллара после падения до 1,15185 днем ранее.

С начала года евро укрепился на 11,7%, но сейчас готовится к первому месячному снижению в 2025 году. Торговая сделка с США вызвала неоднозначную реакцию в Европе, так как ее условия оказались преимущественно в пользу американской стороны.

Максимальный курс был 1 июля - 1,1806 доллара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
Новости
РФ потеряла за сутки почти 900 солдат и много техники, - Генштаб
РФ потеряла за сутки почти 900 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции