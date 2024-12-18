Обменники подняли курс доллара выше 42 гривен

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Наличный доллар дорожает вслед за скачком на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 18 декабря средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 42,05 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 44,35 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,55 гривен, евро по 43,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,88-41,93 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Если ситуация не изменится, официальный курс доллара сегодня снова обновит исторический максимум.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар второй день подряд обновляет исторический максимум.

Официальный курс на 18 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,8271 гривен за 1 доллар (+0,0868 грн).

Предыдущий максимум был 17 декабря - 41,7403 грн/доллар.

С начала года курс вырос почти на 4 гривны (на 10,1%) с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года.

Официальный курс евро составит 43,9143 гривен за 1 евро (+0,1079 грн).

Комментарий НБУ

Как заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, роль обменного курса гривны к доллару в Украине остается значительной.

В то же время происходит процесс перехода роли номинального якоря монетарной политики НБУ от курса к инфляции.