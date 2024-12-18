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В НБУ уточнили роль курса доллара в Украине

Украина, Среда 18 декабря 2024 09:39
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В НБУ уточнили роль курса доллара в Украине Фото: Курс доллара в Украине играет роль якоря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Роль обменного курса гривны к доллару в Украине остается значительной. В то же время происходит процесс перехода роли номинального якоря монетарной политики НБУ от курса к инфляции.

Об этом сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию The Page.

"Мы уже видим, что несмотря на колебания курса после отказа от его фиксации и периоды увеличения этих колебаний, инфляционные ожидания оставались достаточно устойчивыми. То есть инфляция все больше приобретает роль номинального якоря", - сказал он.

По его словам, роль именно инфляции будет расти. "В следующем году, когда Нацбанку удастся сломать тенденцию и инфляция начнет снижаться, это усилит ее роль как номинального якоря. Ведь будет очевидно, что ее ускорение является просто временным эпизодом на пути инфляции к цели 5%", - сказал он.

Как отметил Лепушинский, переход роли номинального якоря от обменного курса к инфляции - достаточно длительный процесс, поскольку это связано со сменой фокуса ожиданий. Однако он обеспечивается последовательностью монетарной политики и надлежащей коммуникацией.

Напомним, Национальный банк в 2024 году фактически вернулся к режиму инфляционного таргетирования - то есть обеспечение определенной цели по инфляции (сейчас цель - 5%).

С начала года курс доллара вырос на 10,1% до 41,84 гривен. Инфляция за январь-ноябрь 2024 года составила 10,4%.

С началом войны роль курса доллара существенно увеличилась. Фактически курс вернул себе роль ценового якоря, которую он играл в конце 1990-х и начале 2000-х.

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