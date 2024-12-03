Новый максимум: НБУ повысил курс доллара на 4 декабря

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар обновил исторический максимум второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 4 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,6972 гривен за 1 доллар (+0,0511 грн).

Предыдущий максиму был зафиксирован 3 декабря - 41,6461 грн/доллар.

С начала года доллар подорожал на 9,8% (с 37,9824 на 31 декабря 2023 года).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,8238 гривен за 1 евро (+0,0996 грн).

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На межбанке сегодня курс вырос на 3 копейки до 41,73-41,75 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

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На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,85 гривен.

Ситуация на рынке

Данные НБУ свидетельствуют о том, что в ноябре спрос населения на валюту снизился. Украинцы купили в банках 1,289 млрд долларов, что на 7,5% меньше, чем в октябре, когда купили 1,394 млрд долларов - рекордный объем за 12 лет.

Кроме того, в ноябре спрос на валюту на межбанке также был ниже на 20%. НБУ продал на межбанке 2,7 млрд долларов.

Наличные доллары и евро остаются основным средством сбережений для населения и бизнеса. По данным НБУ, за январь-октябрь 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 13,3 млрд долларов