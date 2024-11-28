Обменники подняли курс доллара до 42 гривен

Курс доллара в обменных пунктах Украины вырос почти до 42 гривен. Наличный доллар дорожает вслед за скачком официального курса НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 28 ноября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 30 копеек до 44,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 43,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,63-41,65 грн/доллар (покупка-продажа) без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар обновил исторический максимум второй день подряд.

Официальный курс на 28 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,6010 гривен за 1 доллар (+0,0975 грн).

Предыдущий максимум был зафиксирован 27 ноября - 41,5035 грн/доллар.

С начала года курс вырос на 9,5% (с 37,9824 грн/доллар на 31 декабря 2023 года).

Официальный курс евро составит 43,8017 гривен за 1 евро (+0,1193 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина, Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, рост курса доллара в последние дни обусловлен желанием НБУ вывести курс из узкого диапазона, в котором он оставался в последние четыре месяца, добавляет.

По его словам, пока сложно прогнозировать, решится ли Нацбанк еще больше поднять курс доллара до конца года, но вероятность этого очень велика.