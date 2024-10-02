Обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на утро 2 октября средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,50 гривен, курс евро упал на 25 копеек - 46,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 45,5 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,26-41,28 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 2 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2476 гривен за 1 доллар (+0,0277 грн).

Курс евро составит 45,7106 гривен за 1 евро (-0,4433 грн).

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, валютная структура сделок на валютном рынке Украины подтверждает статус доллара США как основной курсообразующей валюты.

В то же время, в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме имеет тенденцию к росту. В частности, по сделкам по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро остается более 40%.

Совет оверсайта НБУ согласовал подходы к введению нового бенчмарка справочного курса гривны к евро по состоянию на 12.00.

Также было согласовано внести на обсуждение вопросы: