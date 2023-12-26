Обменные пункты обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен в конце года. Единая европейская валюта также без изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 26 декабря средний курс продажи доллара в Украине составляет 38,15 гривен, курс евро - 41,95 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,65 гривен, евро по 41,25 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,52-37,55 (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил курс доллара. Доллар дешевеет второй день подряд после двухнедельного роста.
Официальный курс на 26 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,5225 гривен за 1 доллар (-0,0300 грн). Курс евро составит 41,3611 гривен за 1 евро (-0,0142 грн).
Как сказал в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в последнюю неделю декабря будет продолжаться тенденция к постепенному приближению друг к другу курсов межбанка и наличного рынка.
По его прогнозу, границы курсовых колебаний на наличном рынке, скорее всего, будут на уровне 37-38 грн/доллар и 39-41 грн/евро,
В то же время, НБУ предупредил о негативном влиянии на валютный рынок затягивания с помощью Украины