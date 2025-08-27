Обмен международным опытом помогает Украине формировать политику ответственной игры: первые результаты

Проект предусматривает осуществление рабочих визитов в страны-члены ЕС с целью обмена опытом в сфере ответственной игры. Украинские специалисты определили страны, которые могут стать ориентиром.

Внимание привлекли Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Франция, Швеция, Дания, Румыния и Хорватия. Там уже есть рабочие решения, которые показали свою эффективность.

Сейчас устанавливаются связи с местными регуляторами, центрами ответственной игры и даже медицинскими учреждениями, чтобы получить как можно больше этого опыта.

Иностранные эксперты получили письма и предложения по сотрудничеству от RGC. Центр пытается сделать так, чтобы сотрудничество принесло максимум пользы.

Фото: как Украина формирует политику ответственной игры (пресс-служба)

В планах исследовательской группы - первые рабочие визиты в Литву осенью и Швецию в ноябре. Параллельно ведется мониторинг ключевых событий в этой сфере.

Ведется активная подготовка к участию в международном саммите SBC Summit Lisbon 2025, который пройдет в португальской столице с 16 по 18 сентября 2025 года.

Частью экспертных групп, которые присоединятся к визитам, являются украинские госструктуры.

В Центре ответственной игры говорят, что главная цель проекта - разработка общегосударственной программы борьбы с игроманией. План включает несколько направлений: изменения в законодательстве, запуск новых сервисов, развитие сети поддержки и подготовку специалистов.

Компания FAVBET поддерживает усилия RGC по внедрению международных практик ответственной игры и подходов, ставящих во главу угла заботу об игроках. Ранее компания стала главным меценатом первого национального исследования игровой зависимости и комплексного проекта по внедрению социальных услуг.

Утвержденный в рамках этой инициативы государственный стандарт сегодня успешно применяют в центре "Пространство жизни", где оказывается поддержка игрокам с проявлениями лудомании и их семей.

"Мы понимаем, что формирование ответственного отношения к игре - длительный процесс, нуждающийся в системности. Поддержка международных инициатив помогает Украине внедрять действенные решения и повышать уровень безопасности в сфере азартных игр", - отметили в FAVBET.